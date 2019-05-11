حالة الطقس في السعودية 7 رمضان والأرصاد الجوية تحذر

أوضحت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة أن طقس اليوم 7 رمضان 1440 في المملكة العربية السعودية تكون فيه الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح سريعة ونشطة تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، إذ تشمل التقلبات الجوية حالة من هطور الأمطار على مرتفعات مناطق جازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير ، والرياض ومناطق متفرقة من مدينة القصيم.

طقس السعودية 7 رمضان

توقعت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة أن يستمر تأثير الغبار والعوالق الترابية التي تؤدي لانخفاض الرؤية على المدى الأفقي، على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

درجات الحرارة في السعودية