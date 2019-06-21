طقس اليوم شديد الحرارة على هذه المناطق مع نشاط للأتربة والغبار.. ونصائح مهمة للأرصاد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة أن يسود طقس شديد الحرارة على عدة مناطق بالمملكة السعودية ويصاحبه رياح نشطة تؤدي إلى تكاثر الغبار وانتشاره في مناطق نشاط الرياح مما يؤدي إلى الحد من الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها اليوم الجمعة.

نشاط الرياح

وتوقعت الأرصاد، في التقرير الصادر اليوم عن حالة الطقس في المملكة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

تكون السحب الرعدية

أما عن السحب الرعدية الممطرة فتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون على مرتفعات جازان وعسير وتمتد للأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

نصائح الأرصاد للمواطنين في الذروة

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين في وقت الذروة حتى لا يصيبهم أضرار من الحرارة المرتفعة.