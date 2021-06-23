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طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة .. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غداَ الخميس

بواسطة أحمد ياسين
طقس السعودية الأرصاد الجوية السعودية

يبدو أن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة ستستمر تحت عنوان “صيف ساخن جدا”، هذا ما أكدته تقارير التوقعات الخاصة بالأرصاد الجوية، الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، والتي تشير إلى ارتفاع يصل إلى 47 درجة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا الخميس 14 /11 / 1442 هـ، الموافق 24 يونيو 2021، وسنستعرض في السطور القادمة كافة جوانب حالة الطقس على كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

1 حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس من واقع تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية
2 حالة الملاحة البحرية
3 درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس من واقع تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية

تشير تقارير الأرصاد ليوم الغد إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب أجزاء المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تعود الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على كل من المنطقة الشرقية والرياض، وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وكذلك من المتوقع أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالرياح السطحية النشطة، وتكون السماء غائمة بشكل جزئي تتخللها سحب رعدية على مرتفعات كل من جزان والباحة ومكة المكرمة وعسير وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة,

حالة الملاحة البحرية

بالنسبة لسواحل البحر الأحمر: تتأثر برياح غربية بسرعة تتراوح بين 18 إلى 42 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج سيتراوح بين متر إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط.

بالنسبة لسواحل الخليج العربي: تتأثر برياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بجميع مدن المملكة العربية السعودية
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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