طلب إعفاء من الديون الملكي 《شروط إعفاء ديون بنك التسليف》

طلب إعفاء من الديوان الملكي يلجأ إليه الكثير من من واجهوا صعوبات ماليه لم يستطيعوا بسببها الالتزام والوفاء بتسديد الأقساط في موعدها لذا يلجأون إلى الديوان الملكي كملاذ لهم من التعثر ، قد يلجأ البعض إلى تقديم على قروضقروض بنك التسليف السعودي للقيام بأحد المشروعات أو للزواج أو قرض تحسين معيشهقرض تحسين معيشه و لكن لسبب أو آخر قد يحدث التعثر ومن هنا نحاول المساعدة في كيفية التقديم على طلب الإعفاء مع توضيح الشروط التي بموجبها يتم الموافقة على طلب الإعفاء.

طلب إعفاء من الديوان الملكي

يجب كتابة رقم الهوية الوطنيه في الطلب حتى يتم النظر إليه.

تقديم طلب إعفاء بنك التسليف بنك التسليف من الموقع الإلكتروني.

المستندات الداله على احتياج المقدم للاعفاء المالي من باقي الأقساط وترفع في المكان المخصص لرفع المستندات.

من الحالات التي يتم قبول الطلب فيها هي الحالات الصحيه ويتم إثبات الحالة بموجب تقرير طبي.

كتابة رقم الحفيظة.

قم بكتابة شرح مفصل عن الحالة الاجتماعية والصحية والسبب من وراء تقديم الطلب.

ستقوم اللجنه المخصصة بمراجعة الحالات من تقصي الحقيقة من خلال البحث ثم يقوموا بالرد على الطلب بالقبول أو بالرفض بحسب ما تجد اللجنه من حالة تستحق الإعفاء الملكي الديون.

يجب إمضاء بنك التسليف على الطلب المقدم .

صيغة خطاب طلب إعفاء للديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحية طيبة وبعد أتوجه إليكم بهذا الطلب وكُلي أمل في تقديم يد العون لي، فقد حصلت على قرض بقيمة … من بنك التسليف في تاريخ…، وقد اضطرتني الظروف للحصول على هذا القرض من أجل المساعدة في زواج نجلي، وقد واجهت ظروفًا صعبة أعاقتني عن سداد باقي الأقساط، فقد مرضت زوجتي وتراكمت عليّ الديون، وأنا عاجزًا عن العمل لسني الكبير، ولم أعد قادرًا على الالتزام بتسديد القرض، لذلك أتقدم إليكم بطلبي بإعفائي من سداد باقي أقساط القرض، راجيًا منكم النظر إلى حالي بعين الرحمة، جعله الله في ميزان حسناتكم، ووفقكم دائمًا لمساعدة المحتاجين. اسم مقدم الطلب/…. التوقيع/…. رقم الجوال/…. العنوان/….

شروط إعفاء القروض الشخصية