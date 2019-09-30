ظهرت الآن.. نتائج الأهلية للدفعة 23 من برنامج حساب المواطن وموعد إيداع المبلغ للمستفيدين

حساب المواطن هو البرنامج الذي أطلقته المملكه العربية السعودية لتخفيف العبئ عن المواطنين بعد الإصلاحات الإقتصادية التي تمر بها المملكه، ويعتمد حساب المواطن على توزيع الدعم على المستفيدين حسب عدد أفراد الأسرة و دخل رب الأسرة، والجدير بالذكر أن متوسط نصيب الأسرة من خلال الدورات السابقة زاد حتى وصل الى 1045 ريال سعودي ووصل مبلغ الدعم الإجمالي الى 53 مليار ريال سعودي خلال 22 دفعة من البرنامج .







تفاصيل الدفعة 22 من حساب المواطن

الدفعة ال22 من حساب المواطن شملت 12.5 مليون مستفيد وتابع بإجمالي مبلغ 2.6 مليار ريال سعودي، كما تم صرف تعويضات للدفعة ال21 بمبلغ مقدر بحوالي 10.3 مليون ريال، والجدير بالذكر وصول الدعم لنسبة 83 % من الذين ينطبق عليهم الشروط أما البقية فلم يقوموا بالتسجيل للحصول على مبلغ الدعم .







نتيجه الأهلية للدفعة 23 وطريقة الإستعلام عنها

أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ظهور نتيجه الأهلية للدفعه 23 ويمكنك عزيزي المستفيد من الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن والإستعلام عن الأهلية والتأكد من المبلغ قبل الإيداع .

موعد صرف الدفعة ال23 من حساب المواطن

سوف يتم إيداع الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن يوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر القادم وفي أغلب الدفعات السابقة يتم صرف المبلغ مساء يوم التاسع من الشهر أي يوم الأربعاء الموافق 9/10/2019 .