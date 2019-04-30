ظهرت نتائج نظام نور لكافة المراحل .. نظام نور بالهوية 1440 رابط نظام نور المركزي للنتائج

نظام نور التعليمي 1440 يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلبة وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية ومن اهم هذه الخدمات تسجيل الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية وعرض الأخبار التعليمية والقرارات التي تتخذها وزارة التعليم السعودية ومعرفة نتائج امتحانات الطلبة والاختبارات الشهرية للطلبة.

وقد أتاحت وزارة التعليم السعودية ميزة جديدة في نظام نور الإلكتروني وهي الحصول على النتائج من خلال رابط مباشر من خلال التسجيل برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق واتباع الخطوات الموضحة على الموقع الرسمي لنظام نور.

“للطلاب” رابط نظام نور Noor1440 .. والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية والسجل المدني Noor results

وقد أنهت الكثير من المدارس في المملكة العربية السعودية عمليات التصحيح الخاصة بالمرحلة الثانوية والمتوسطة وقامت الوزارة برفعها على موقع نور التعليمي وهو الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية .

رابط نظام نور للنتائج:

وللحصول على نتائج نظام نور للمرحلة المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة العربية السعودية يمكنك الدخول إلي موقع نظام نور المركزي ، حيث بعد أن تقوم كل مدرسة بإنهاء عملية التصحيح تقوم برفعها على الموقع ويقوم موقع نور بإرسال رسائل أو أشعارات للطلبة لمعرفة نتيجتهم أو يتم الإعلان على حسابات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

التسجيل في نظام نور التعليمي برقم الهوية:

ومن المتوقع أن يتم تفعيل الرابط المخصص للتسجيل برقم الهوية الوطنية على نظام نور ظهر الثلاثاء الموافق 30/04/2019 ، حيث يقوم النظام بتحويل الزوار للنظام المركزي بعد الدخول لرابط الهوية الوطنية إذا لم يتم تفعيله وسوف يقوم بالدخول عليه مباشرة بعد ذلك بعد كتابة id الخاص به

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