عاجل | استمرارًا لقصف الأهداف المدنية الحيوية مليشيات الحوثي تستهدف مطار الملك عبد الله الدُولي .. إليكم التفاصيل

حربٌ دائرة تشُنها مليشيات الحوثي على أهدافٍ سعودية، تم وصفها أكثر من مرة رسمياً من قبل المملكة العربية السعودية بأهداف مدنية حيوية، وحذرت المملكة مراراً وتكراراً من تساهل المجتمع الدولي بالسماح للحوثي باستهداف تلك الأهداف، بل وأكدت أن تكرار استهدافها سوف يدفع المملكة للرد بحسم لمنع الاستهداف الحربي لأهداف مدنية لا علاقة لها بالقتال والاشتباك .

وبعد أن تم استهداف أكثر من هدف خلال الأسابيع الماضية بعدة مناطق بجدة والطائف وجازان، ومن قبل أكبر خطوط ضخ النفط التابعة لأرامكوا السعودية، وترافق مع ذلك استهداف لسفن تجارية بالخليج، ها هي اليوم تأتي عملية جديدة من قبل المليشيات الحوثية .. ولكن هذة المرة لمطار الملك عبد الله الدولي بجازان .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل استهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله اليوم

حيث أكدت مُنذ قليل ونقلاً عن مصادر رسمية سعودية، وكالة الأنباء السعودية ” واس ” أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد تصدت منذ قليل لطائرة مُسيرة عن بُعد أطلقتها المليشيات الحوثية تحمل كمية كبيرة من المتفجرات تستهدف بها مطار الملك عبد الله الدولي بجازان .

وأكدت الوكالة في نبأها العاجل، أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في إسقاط الطائرة قبل أن تصل لهدفها، وتعاملت معها على الفور .

ويُذكر أن :

استخدام مليشيات الحوثي لوسيلة الطائرات المُسيرة عن بعد، مُستجدة في حربها ضد المملكة العربية السعودية، وتتهم المملكة والولايات المُتحدة الجانب الإيراني بدعم المليشيات باليمن بتلك الطائرات لاستهداف الأمن الاستراتيجي بالخليج .