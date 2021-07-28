الحوثي يستهدف السعودية بـ4 صواريخ باليستية وطائرتين مفخختين وقوات التحالف تتصدى

ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية تهاجم المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وترويع الآمنين والمدنين، وذلك منذ إنشاء قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من زمام الأمور في الدولة اليمنية.

استهداف السعودية بـ4 صواريخ باليستية وطائرتين مفخختين

وكان آخر استهداف للمملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو الجاري، حيث أطلقت جماعة الحوثي عدة صواريخ باليستية على جازان والأعيان المدنية.

وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية استهداف مناطق في المملكة بالصواريخ الباليستية بلغت عددها 4 صواريخ باليستية، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه منطقة جازان.

وأضاف التحالف الوطني أنه تم إحباط جميع المحاولات الإرهابية، وأن الدفاعات الجوية اعترضت كافة الصواريخ والطائرات التي أطلقت باتجاه الأراضي السعودية، وأكد البيان أن السعودية ستتخذ كافة الإجراءات لاستهداف جميع المصادر التي تهدد السعودية وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

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