“عاجل الآن” شركة موبايلي تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج “تمهير” تعرف على أدق تفاصيل الآعلان من شروط التقديم إلي طريقة التقديم وموعد التقديم وقيمة المكافأة أثناء التدريب وكل شيء

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، من خلال موقعنا الرائد كلمة دوت أورج، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن إعلان شركة موبايلي للاتصالات السعودية، عن وجود وظائف شاغرة بها لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وما فوقه من شهادات، ضمن برنامج “تمهير”، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان، من شروط التقديم وطريقة التقديم وموعد التقديم، وكل سيئ يرد في خاطركم متابعينا الأعزاء.

أعلنت شركة موبايلي السعودية للاتصالات، عن فتح باب التقديم على وظائف (تمهير) للعمل بالشركة بالرياض، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس وما فوقه، تحت مسمى برنامج(تمهير) التدريب على رأس العمل.

الشروط العامة للتقديم للتوظيف عبر برنامج تمهير

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوقها للتخصصات المطلوبة. أن يكون المتقدم لم يسبق له التوظيف خلال 6 أشهر الماضية. أن يكون المتقدم متفرغاً ولا يعمل حالياً. أن يكون المتقدم لم يسبق له المشاركة في برنامج تمهير. أن تنطبق شروط تمهير على المتقدمين. إجادة اللغة الإنجليزية المستوي المتقدم. معرفة جيدة ببرنامج مايكروسوفت أوفيس وخصوصاً برنامج الإكسيل.

مميزات برنامج (تمهير)

إعداد وتطوير مهارات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

توفير فرص العمل للسعوديين بعد تدريبهم وتأهيلهم.

يتقاضى المتدرب راتب شهري يقدر 3000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

حصول المتدرب على تغطية تأمينية ضد المخاطر.

شروط التقديم في برنامج (تمهير)

قبول عرض التدريب: وإقرار بأنك تستوفي جميع متطلبات الأهلية اللازمة للانضمام إلي البرنامج. مكان التدريب: يتم تحديد مكان التدريب من قبل صاحب العمل. مدة البرنامج التدريبي: لا تقل مدة البرنامج التدريبي عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر. طبيعة العمل: يتم تطبيق البرنامج التدريبي بواسطة صاحب العمل وهو المسئول عنه.

طريقة التقديم وموعد التقديم على الوظائف

أعلنت الشركة أن التقديم عبر موقعها إلكترونيي، من خلال هذا الرابط وحددت الشركة موعد التقديم على الوظائف ابتداء من اليوم السبت الموافق 3 من أغسطس 2019، ولمدة 12 يوم من تاريخ الإعلان عن الوظائف.