عاجل| التعليم السعودية تُصدر قرار مُفرح لأولياء الأمور بشأن ساعة النشاط







هو نظام كانت تسير عليه مدارس المملكة وفق المنظومة التي أقرتها وزارة التعليم السعودية في عهد الوزير السابق “أحمد العيسى” وهي ساعة النشاط وكان الهدف منها حسب المنظومة تخصيص حصة كاملة للطلبة يقوم فيها الطلاب بممارسة أنشطة لا تتعلق بالنظام المدرسي، وتشمل أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية وأنشطة كشفية، وكانت ساعات النشاط تمتد لفترة أربعة أيام بالأسبوع، وهذا كان يُثير استياء أولياء الأمور، وكان عدد كبير من المعلمين يرون أنه يضر بالنظام التعليمي ككل، بل وصل الأمر إلى تدشين وسم على تويتر #التعليم_تراجع_ساعة_النشاط وهذا الوسم لاقى متابعة كبيرة وتأييد كبير، كل هذا دفع وزير التعليم الجديد حمد آل الشيخ، إلى اتخاذ قرار مُفرح ومبشر بل ومُرضي للمواطنين من أولياء الأمور والمعلمين تفاعلاً مع طلباتهم .. فإليكم التفاصيل.







تفاصيل القرار الجديد بشأن ساعة النشاط

حيث أكدت مصادر إعلامية سعودية، أن وزير التعليم السعودي الجديد حمد آل شيخ، قد اتخذ قراره بإلغاء منظومة ساعة النشاط التي كان معمول بيها في السابق، وأكدت المصادر أن آل شيخ قد قام بوضع منظومة جديدة أكثر تفاعلاً مع رغبات أولياء الأمور، وتُحقق سير العملية التعليمية بسلاسة وفق توصيات المعلمين.







وتقوم المنظومة الجديدة على تقليص مدة ساعة النشاط من أربع أيام بالأسبوع الواحد، إلى أربع أيام فقط بالفصل الدراسي الواحد، على أن يشمل اليوم المخصص لساعة النشاط من الحصص الأربع في الفصل الدراسي الواحد حصتين من ساعة النشاط متتاليين، وأن تكون الحصتين المخصصين لساعة النشاط في منتصف اليوم الدراسي ولا تكون في بدايته أو نهايته.

وأكد النظام الجديد أن ساعة النشاط سوف يتم تقديمها للطالب السعودي على حسب ووفق ميول الطالب وقدراته ورغباته، وأن يُراعي ذلك القائم على ساعة النشاط سواء كان رائد نشاط أو رائدة نشاط، وكلفت المنظومة الجديدة رائد النشاط بوضع الخطة شاملة البرنامج التنفيذي الخاص بساعة النشاط مع ضمان أن تكون الفترة الزمنية بين أيام النشاط تتمتع بالتوازن، وهذا كله يكفل أن تكون ساعات النشاط إضافة للمنظومة التعليمية السعودية ولا تُمثل عبء عليها وتساهم في تطويرها نحو الأفضل.