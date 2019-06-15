عاجل | الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة بدون طيار استهدفت مطار أبها

أعلن منذ قليل المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن رجال الدفاع الجوي السعودي قد تمكنوا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، كانت قد أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه محافظة أبها لاستهداف أهداف مدنية على رأسها مطار أبها الدولي، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لها وأسقطتها دون وقوع أي خسائر تذكر على الجانب السعودي.

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويسقط طائرة مُسيرة بدون طيار

وأكد العقيد المالكي أن الأعمال العدائية التي يقوم بها الميلشيات الحوثية الإرهابية والتي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية السعودية، هي محاولات بائسة مجرمة طالما حاول من خلالها المليشيات المدعومة من إيران محاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومواطنيها الأبرياء.

وأشار المتحدث الرسمي لقوات التحالف إلى أن المملكة سوف تتخذ كافة الإجراءات المشروعة لردع كل من تسول له نفسه التعدي على أمن واستقرار المملكة، في إطار ما ينظمه القانون الدولي والمعايير الإنسانية والعرفية.

استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ كروز منذ عدة أيام

وتعد واقعة اليوم هي الواقعة الثانية من نوعها خلال أيام قليلة بعد أن استهدفت ميلشيات الحوثي منذ عدة أيام مطار أبها الدولي بعد أطلقت تجاهه صاروخ من نوع كروز تسبب في أضرار مادية وإصابة أكثر من عشرين شخصا جميعهم من المدنين وبينهم نساء وأطفال من عدة جنسيات.