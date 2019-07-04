عاجل السعودية.. التحالف يتصدى لهجوم إرهابي حوثي على مطار جازان.. ويعلن

تمكنت قوات الدفاع الملكي السعودي، اليوم الخميس من التصدي لإحدى الطيارات المسيرة المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابي على مطار جازان الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

المتحدث العسكري يدعي القيام بعمليات بطائرات قاصف 2K

ادعى المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي الإرهابي “أنهم استهدفوا بعض المواقع العسكرية المهمة في مطار منطقة جازان السعودية وذلك بطائرة مسيرة، وأن هناك عدة عمليات يقومون بها بطائرات قاصف 2k وأن الطائرات بالفعل أصابت أهدافها بكل دقة وأدت لتعطل الملاحة في مطار جازان الإقليمي”، وهو ما نفته وسائل الإعلام السعودية من مواقع إخبارية وغيرها من قنوات فضائية.

ادعاء مليشيا الحوثي باستهداف مطار جازان

وأضاف يحيى سريع عميد مليشيا الحوثي الإرهابية “أن العمليات الحوثية مستمر لاستهداف المطارات السعودية التي تستخدم لأغراض عسكرية وأن على المدنيين الموجودين بالمملكة الابتعاد عن الأماكن المستهدفة التي أشرنا لها”.

المليشيا الإرهابية تبرر عملياتها الإجرامية

وأفاد سريع “أن أغلب المطارات التي استهدفتها قواتنا انطلقت منها عمليات وطائرات حربية وكان هناك الكثير من الغارات علينا، ولذلك أصبحت هذه المطارات هدفا مشروعا لنا”.

انتظام حركة الملاحة الجوية بجازان

أكدت الكثير من الوسائل الإعلامي، انتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد أي ضرر بعد استهداف مطار جازان والذي يقع في جنوب المملكة وأن ما تم تداوله عن ضرب مواقع عسكرية مهمة ما هو إلا كذب حسب ما أفادته وسائل الإعلام السعودية وأذاعته فضائية الحدث منذ قليل.