عاجل| السعودية تعلن رسمياً موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2021

أعلنت منذ قليل المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن وقفة عرفات وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2021، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة الكريم.

السعودية تعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وعليه فقد كانت نتيجة الرؤيا الشرعية، تعذر رؤية هلال شهر ي الحجة، وبناءً على ذلك فإن غداً السبت هو المتتم لشهر ذي القعدة، والأحد المقبل الموافق 11 يوليو هو أول أيام شهر ذي الحجة.

ولذلك فإن موعد وقفة عرفات هو الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري، والثلاثاء 20 يوليو هو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبهذا جاءت نتيجة الرؤيا الشرعية موافق لما أعلنه مركز الفلك الدولي منذ أيام، وكل عام وأنتم بخير.

وكانت محكمة السعودية العيا قد دعت أمس جميع المسلمين في أرجاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بالعين المجردة أو المناظير والإتصال بأقرب مركز للمساعدة والوصول لأقرب محكمة لتسجيل شهادته برؤية الهلال من عدمه.