عاجل.. السعودية تعلن سعر البنزين الجديد اليوم 11 يونيو 2021 بعد ارتفاع بنزين 91 و95

أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلةً في شركة أرامكو عن سعر البنزين الجديدة والذي سيتم العمل به بدايةً من اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو الجاري 2021، وحتى العاشر من يوليو المقبل، وفق آلية التسعير التلقائي للوقود.

السعودية تعلن سعر البنزين الجديد اليوم 11 يونيو 2021

وتعمل شركة أرامكو على توفير كافة الإحتياجات اليومية للمواطنين من بزين 91 وبنزين 95، كما تعمل ايضاً الشركة على توفير الديزل وغيره من أنواع الوقود التي تحتاجها السيارات الأخرى، مع خضوع جميع أنواع الوقود للإختبارات اللازمة لمان جودته، ولكي يسهل التعرف عليه بمجرد النظر.

وحول سعر البنزين الجديد اليوم عن شهر يونيو 2021 فقد جاء وفق الأسعار التالي ذكرها.

سعر البنزين 91 اليوم: 2.18 ريال.

سعر البنزين 95 اليوم: 2.33 ريال.

سعر الديزل اليوم: 0.52 ريال.

سعر الكيروسين اليوم: 0.70 ريال.

سعر البترول المسال اليوم: 0.75.

ولم تشهد أسعار الوقود اليوم 11 يونيو 2021 أي تغيرات في الكيروسين والديزل والبترول المسال، بينما ارتفعت أسعار البنزين 95، والبنزين 91، وذلك كما موضح بالصورة أسفل الخبر.