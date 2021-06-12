السعودية تُعلن شروط وطريقة التسجيل في حج 1442- 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في خبر عاجل عن آلية الحج 1442 للموسم الحالي الموافق ميلاديًا 2021، تلك الشروط التي انتظرها الجميع في السعودية وحول العالم لمعرفة مصير موسم الحج لهذا العام، هذا ويأتي موسم الحج القادم في توقيت وظروف صحية صعبة يمر بها العالم أجمع لثاني عام على التوالي، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على سلامة الحجيج، كما لا ترغب أن تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار الفيروس.

شروط حج 1442

قالت وزارة الحج والعمرة أن حج 1442 سوف يقتصر على عدد محدود من الحجاج المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، وأن عدد الحجاج سوف يكون 60 ألف حاجًا، هذا ومن المرتقب أن يتم تقسيم هذا العدد بأن يكون 15 ألفًا للمواطنين و 45 ألف للمقيمين، شروط حج 1442:

– الحالة الصحية للراغبين في أداء حج 2021 خالية من أي أمراض مزمنة.

– الفئات العمرية المسموح بها للحج هذا العام من 18 حتى 65 عامًا.

– الحج هذا العام سوف يكون للحاصلين على اللقاح وآليات فئات التحصين في السعودية هي: محصن، محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، متحصن متعاف من الإصابة.

التسجيل في حج 1442

قالت وزارة الحج أن المملكة خدمت 150 مليون حاج خلال السنوات العشر الماضية، وأن المملكة تهدف دائما على سلامة الحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم أمتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية، وأضافت أنه سوف يتم التسجيل في حج 1442 عبر رابط المسار الإلكتروني للحجاج، والذي سوف يتم تدشينه بعد ساعات قليلة من الآن، هذا وتعقد الوزارة مؤتمر صحفي اليوم السبت للكشف عن كل التفاصيل.