عاجل| السعودية تُعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت وسائل الإعلام السعودية منذ قليل، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الجمعة، في مرصد تمير، وفقًا لما أكده خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، الذي أكد عن تعذر رؤية الهلال، لافتًا إلى إنه بحسب معطيات المرصد، التي تشير إلى أن هلال ذي الحجة سيظهر مساء اليوم الجمعة الموافق 29 ذي القعدة والتاسع من شهر يوليو سيغرب الساعة 6.37 دقيقة مساء.

تعذر رؤية هلال ذي الحجة

كما أضاف الخبير الفلكي السعودي، أنه بينما ستغرب الشمس في موقع مرصد المجمع الفلكي الساعة 6.52 دقيقة، وسيحدث الاقتران المرصدي بعد غروب الشمس في هذا اليوم أي أن القمر سيكون تحت الأفق وقت غروب الشمس، وقد انخفض إلى ما يصل إلى 3 درجات تقريبًا.

أول أيام عيد الأضحى المبارك

وبناءً على ما سبق، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أن المحكمة العليا السعودية: غداً المتمم لذي القعدة، والأحد غرة ذي الحجة، والإثنين 19 يوليو الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك