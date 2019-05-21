عاجل | السلطات السعودية تُعلن الآن عن استهداف أحد المرافق الحيوية بطائرة مُسيرة بمدينة نجران

أحداث ساخنة تواجهها المملكة العربية السعودية فيما يبدو أنها حرب حقيقية بدأت تشتعل بشكلٍ واسع وكبير بنظام الوكالة عن إيران تقوم بيها مليشيات الحوثي باليمن، فبعد أن أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية منذ قليل عن تصدي ناجح من قبل منظومة الدفاع الجوية السعودية لصواريخ حوثية تم إطلاقها على أهداف استهدفت جدة والطائف، ها هي الأمور تتطور أكثر منذ قليل .

حيث أعلنت السلطات السعودية في نبأ عاجل ورد الآن، أن أحد المرافق الحيوية بمدينة نجران، قد تم استهدافها فعلياً من قبل مليشيات الحوثي وذلك باستخدام طائرة مسيرة، ولم تُعلن حتى اللحظة السلطات بالمملكة أي تفاصيل حول الأهداف التي استهدفتها تلك الطائرة من قبل مليشيات الحوثي، واكتفى البيان بالقول أنها أحد المرافق الحيوية .

ولقد أكدت قيادة التحالف العربي أيضاً منذ قليل، أن مليشيا الحوثي بدأت تُصعد فعلياً من هجماتها ضد الأهداف المدنية في تصعيد خطير من قبلها .

ونحن بدورنا سوف نوافيكم بكافة المُستجدات التي تتعلق بهذا النبأ العاجل فور ورود أنباء جديدة حوله من مصادرها الرسمية الإعلامية أو الأمنية السعودية .

ومن الجدير بالذكر :

أن السعودية قد تعرضت منذ أيام قلائل لهجوم بطائرات مُسيرة استهدفت أحد أهم محطات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، ولقد وجهت المملكة إصبع الاتهام للمليشيات الحوثية التي توالي إيران باليمن وتتلقى منها دعماً مباشراً .