تطعيم الأطفال من 12 وحتى 18 سنة بلقاح فايزر

عاجل.. الصحة تعلن تطعيم الأطفال من 12 وحتى 18 سنة بلقاح فايزر وكيفية الحجز

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن البدء في مرحلة جديدة بشأن تطعيم فئة عمرية جديدة من عمر 12 سنة وحتى سن 18 سنة، وذلك بعد أن تم أخذ موافقة هيئة الغذاء والدواء العامة، واستكمال كافة الدراسات العلمية والتي أكدت جميعها إلى فاعلية لقاح فايز بيونتك.

تطعيم الأطفال من 12 وحتى 18 سنة بلقاح فايزر

وأكدت الصحة السعودية أن هذه الخطوة بتطعيم الأعمار من بين 12 ألى 18 سنة تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للتوسع في إعطاء اللقاح، كما أضافت الصحة أنه تم تطعيم 70% من البالغين في السعودية، وتم البدء في الجرعة الثانية وإعطاءها لمن هم أكبر من 50 سنة.

وأضافت الصحة أنه سوف يتم النزول بالعمر بشكل دوري وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة لتطعيم المجتمع السعودي باللقاح،

كما أنه يمكن حجز الموعد المناسب لتلقي لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي، وأشارت الصحة إلى أن الحملة الوطنية تسير كما هو مخطط لها بالفعل، ووصل عدد الذن تلقوا اللقاح حتى الآن “١٧.٢٥٥.٢٥٤”.