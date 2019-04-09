عاجل| العثور على جثة المواطن السعودي مذكر السبيعي بعد اختفائه في أوغندا

ذكرت تقارير صحفية صادرة عن موقع جريدة سبق السعودية، أن السلطات الأوغندية عثرت اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل على جثة المواطن السعودي مذكر السبيعي، بعد اختفائه منذ يوم السبت الماضي أثناء تواجده على ضفاف منابع النيل على بحيرة فيكتوريا بمدينة “جينجا” الأوغندية بعد تناوله لوجبة الغداء برفقة صديق له وذهابه لغسل يده في مياه البحيرة.

العثور على جثة مذكر السبيعي

وكان إبن عم الفقيد قد ذكر في وقت سابق لموقع قناة العربية تفاصيل وظروف اختفاء السبيعي، حيث قال انه بعد تناوله لوجبة الغداء مع أصدقائه على ضفاف منابع نهر النيل، ذهب ليغسل يده، ولكنه لم يعد وأختفى تماما، وأوضح انه أبلغ الجهات المعنية للبحث عنه التي أبلغت بدورها سفارة المملكة بأوغندا.

وكانت المعلومات الأولية التي نشرها موقع جريدة سبق، تشير إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى سقوط السبيعي في المياه أثناء غسله ليده بمياه النيل في بحيرة فيكتوريا، وقامت الأمواج بجرفه بعيدا عن الشاطئ ولم يظهر أي أثار له منذ اختفائه حتى توصلت اليوم جهود البحث إلى العثور على جثته على بعد اثنين كيلو متر من موقع سقوطه.

هذا ومن المتوقع أن تصدر السفارة السعودية بدولة أوغندا بيانا توضيحيا وتقريرا شاملا حول ملابسات اختفاء المواطن مذكر السبيعي، وتفاصيل التوصل إلى جثته بعد أيام من اختفائه، والأسباب الأولية للوفاة قبل التقرير النهائي للطب الشرعي.

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