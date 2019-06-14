عاجل | القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السعودي تتعامل مع خمس طائرات مُسيرة تُنفذ هجمات ضد المملكة

يبدو أن الأوضاع بمنطقة الخليج تشهد تطورات غير مسبوقة قد تنبأ عن أحداث جسام تشهدها المنطقة، فكما أجد وزير الخارجية السعودي منذ ساعات قلائل يبدو أن الجميع يريد السلام ولا يرغب بالحرب إلا إيران، فبعد أن شهد خليج عمان هجوم نوعي ضد ناقلتين للنفط بواسطة ألغام بحرية لاصقة، وجهت فيها الولايات المتحدة بوثائق مصورة الاتهام لطهران، تأتي الأوضاع لتشهد تطورات جديدة وخطيرة .

حيث أفادت الأنباء الواردة عن المملكة العربية السعودية، أن قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية، تقوم الآن بالتصدي لخمس طائرات دفعة واحدة بدون طيار، تهدف لشن هجمات ضد أهداف بالمملكة العربية السعودية، ونحن بهذا التقرير نتابع معكم لحظة بلحظة أحدث تلك التطورات حسب البيانات الرسمية السعودية، فإليكم التفاصيل .

الحوثي يشن هجمات جديدة ضد المملكة

حيث أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي في بيان عاجل له منذ قليل العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي تتلقى الدعم المباشر من طهران، قامت منذ ساعات قلائل بتوجيه خمس طائرات مسيرة مهاجمة لاستهداف أهداف بجنوب المملكة العربية السعودية .

وأكد المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، يدعمها القوات الجوية الملكية، قامت بالتصدي الناجح لتلك الهجمات وأسقطت تلك الطائرات الخمس، دون أن تتمكن من الوصول لهدفها، وأكد المالكي أن مطار أبها الدولي يعمل الآن بشكل طبيعي ولا يواجه أي مشاكل .

وأضاف العقيد تركي المالكي، أن المملكة العربية السعودية، تحتفظ بحقها كاملاً في الرد والردع ضد تلك العمليات الإرهابية والعدائية المنفذة من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية .