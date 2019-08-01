عاجل| المرصد الفلكي بالسعودية يرصد هلال ذو الحجة ويُحدد موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك

بعد أن دعت المحكمة العليا التابعة للملكة العربية السعودية وفق دعوة لعموم المسلمين بالعمل على تحري هلال شهر ذو الحجة المعُظم، وذلك اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس ميلادياً والتاسع والعشرين لشهر ذو القعدة 1440 هجرياً، ودعت المحكمة جموع المسلمين بالمملكة أن كل من يتمكن من رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو المناظير أن يقوم بإبلاغ فوري لأقرب محكمة قريبة منه بتفاصيل تلك الرؤية.

ومنذ قيل أكدت الأنباء أن المرصد الفكي بالمملكة العربية السعودية، تمكن بالفعل من رصد هلال شهر ذو الحجة 1440 هجرياً، وبالتالي يمكنا أن نحدد لكم موعد وقفة عرفة المعظمة وموعد عيد الأضحى المبارك 2019 – 1440.

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 1440

وبعد أن ثبت تحري هلال شهر ذو الحجة كما أكدت الأنباء بمنطقة حوطة سدير، يكن اليوم الخميس هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويكن يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس هو أول أيام شهر ذو الحجة المكرم للعام 1440، وبالتالي تبين موعد وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك، وسنوضح لكم الموعد تفصيلياً.

ووفق نتائج التحري تلك يكن يوم السبت الموافق 10-8-2019 هو موعد وقفة عرفة المُعظمة وفق رؤية هلال ذو الحجة وتحريه اليوم، ويكن تاريخ 11-8-2019 ليوم الأحد هو أول الأيام المقررة لعيد الأضحى المبارك.

ويذكر أن معهد البحوث الفلكية بمصر، سبق وأن حدد وفق الحسابات الفلكية موعد عيد الضحى والذي جاء متوافقاً مع الرؤية الشرعية التي تمت بالمملكة العربية السعودية وأقرتها المحكمة العليا بالمملكة اليوم.