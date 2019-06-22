عاجل| المملكة تضع شروطا جديدة لاستئناف تصدير البصل المصري

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعة قرارا حمل رقم 16 لسنة 2019، ويختص القرار باستئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة العربية السعودية، وقال الحجر الزراعي: يوجد عدة شروط بعد السماح بالتصدير من قبل السلطات السعودية على البصل المصري.

شروط استئناف تصدير البصل المصري للسعودية

وأضاف قرار الحجر الزراعى، أن من ضمن الشروط السماح بتصدير البصل الطازج المصري إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) وذلك بالاعتماد على الواردة بالمنشور الفنى رقم (15) والذى يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.

سحب عينة لكل 100 طن بصل مصري

ومن بين الشروط السعودية إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، ويتم ذلك عن طريق سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الكمية التي يتم تصديرها مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشى الحجر الزراعي بتنفيذ ذلك بكل دقة.