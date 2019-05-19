عاجل | بدء العمل بنظام الإقامة المميزة اليوم .. تعرف على اللائحة التنفيذية بعد إقرارها

يبدأ اليوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، الموافق 19 مايو 2019، العمل رسميا بنظام الإقامة المميزة والذي كان قد أقره رئاسة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا للقانون الذي يضع شكلا جديد للإقامة داخل المملكة العربية السعودية يمنح المستفيد منه العديد من المزايا مقابل أدائه للرسوم المقررة، وبشروط محددة تم النص عليها صراحة، وفيما يلي نستعرض أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية السعودية.

أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة المميزة بعد البدء في العمل به اليوم

فرق القانون بين نوعين من الإقامة المميزة، وهما المحددة المدة وهي الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وغير محددة المدة.

يلتزم كل من يحصل على الإقامة المميزة بالواجبات التي حددها القانون ويتمتع بكافة المزايا التي تمنحها له.

يحصل المستفيد على العديد من المزايا مثل التمتع بالإقامة بالمملكة العربية السعودية هو وأسرته (الزوجة والأولاد حتى 21 سنة)، كما يمكنه الحصول على تأشيرة زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية حسب ما يحتاجه، كما يمكنه امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية.

يمكن للمستفيد التمتع بحق الانتفاع لعقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عام، كما يمكنه تملك وسائل الانتقال الخاصة، وجميع المنقولات التي يسمح بتملكها داخل المملكة العربية السعودية.

يحق للمستفيد العمل بجميع الوظائف بالقطاع الخاص، ولا يجوز له العمل بالأعمال التي لا يشغلها إلا المواطنين السعوديين.

يحق للمستفيد الدخول والخروج من المملكة ذاتيا، وكذلك مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة.

ويمكن التعرف على كافة شروط الإقامة المميزة من خلال الرابط، وكذلك يمكنك الإطلاع على رسوم الإقامة المميزة من خلال الرابط.