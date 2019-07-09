“عاجل” تعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أمس الإثنين

متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن السلم الوظيفي الجديد للمعلمين والمعلمات، الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين 8/7/2019، وكان مجلس الوزراء السعودي قد قد أعلن عن سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة في وقت سابق من العام الحالي، ونحن نقدم لكم السلم الجديد لرواتب المعلمين والمعلمات ونتمن أن ينال غلى إعجابكم.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس على السلم الوظيفي للمعلمين والمعلمات، الذي تضمن ست مستويات لكل مستوي ست درجات، وبحسب السلم الجديد فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلي أربع رتب، وقد سبق وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور حمد العيسي قبل شهر من الآن، أن الوزارة تعمل على إنهاء هيكلة سلم رواتب المعلمين والمعلمات ضمن رؤية المملكة الإستراتيجية 2030.

قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن السلم الوظيفي

تعرف على تصنيف المعلمين والمعلمات الجديد

معلم مساعد. معلم ممارس. معلم متقدم. معلم خبير.

تختلف رواتب المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي حيث تتراوح العلاوة السنوية بين (300إلي 600) ريال لمعلمي المستوي الأول، (320إلي 620) للمستوي الثاني، (340إلي 640) للمستوي الثالث، (310إلي 580) للمستوي الرابع، (380إلي 510) للمستوي الخامس، (400) ريال للمستوي السادس الوظيفي.

تعرف على جدول سلم رواتب المعلمين والمعلمات

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة صحيحة، وأن يكون المقال قد نال على إعجابكم وتقديركم.