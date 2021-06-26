عاجل| جماعة الحوثي تستهدف السعودية بطائرتين مفخختين منذ قليل وبيان من قوات التحالف

ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية والمدنيين، وذلك استمراراً لنهجها المتعمد تجاه المملكة، منذ أن كونت السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة تحت قيادة القوات الشرعية.

بيان قوات التحالف بعد استهداف السعودية بطائرتين مفخختين

وبين الحين تطلق جماعة الحوثي صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة تستهدف المدنيين وأحياناً المطارات المدنية، وكان آخرها اليوم السبت 26 يونيو منذ قليل.

حيث أعلن تحالف دعم الشرعية أن دفاعاته الجوية تمكنت منذ قليل من اعتراض طائرتين مفخختين وإسقاطهما بعد تدميرهما، وكانت الطائرات المفخخة تستهدف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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كما أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية بقيادة السعودية في بيانه اليوم على أن الحوثيين ما زالو يستهدفون المدنيين وكذلك الأعيان المدنية، وأشار التحالف إلى أنه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الوشيكة وحماية المدنيين.