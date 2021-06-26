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عاجل| جماعة الحوثي تستهدف السعودية بطائرتين مفخختين منذ قليل وبيان من قوات التحالف

بواسطة إسلام عوض
بيان قوات التحالف بعد استهداف السعودية بطائرتين مفخختين

ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية والمدنيين، وذلك استمراراً لنهجها المتعمد تجاه المملكة، منذ أن كونت السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة تحت قيادة القوات الشرعية.

1 بيان قوات التحالف بعد استهداف السعودية بطائرتين مفخختين
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بيان قوات التحالف بعد استهداف السعودية بطائرتين مفخختين

وبين الحين تطلق جماعة الحوثي صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة تستهدف المدنيين وأحياناً المطارات المدنية، وكان آخرها اليوم السبت 26 يونيو منذ قليل.

حيث أعلن تحالف دعم الشرعية أن دفاعاته الجوية تمكنت منذ قليل من اعتراض طائرتين مفخختين وإسقاطهما بعد تدميرهما، وكانت الطائرات المفخخة تستهدف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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كما أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية بقيادة السعودية في بيانه اليوم على أن الحوثيين ما زالو يستهدفون المدنيين وكذلك الأعيان المدنية، وأشار التحالف إلى أنه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الوشيكة وحماية المدنيين.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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