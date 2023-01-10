عاجل| حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر يناير 2023 وبشرى سارة من خادم الحرمين للمستحقين للدعم

أعلن برنامج حساب المواطن قبل دقائق قليلة عن إيداع الدعم المخصص للشهر الجاري 2023، الدفعة الـ62، وبلغ قيمة الدعم منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم نحو 145 مليار ريال، وذلك لإجمالي مبلغ الدعم، هذا بالإضافة إلى 1.8 مليار ريال بأثر رجعي.

حساب المواطن وإيداع دعم شهر يناير 2023

وحول تفاصيل الدفعة رقم 62 لدعم شهر يناير فقد جاءت كالتالي.

أولاً: 3.6 مليار ريال سعودي إجمالي مبالغ المستحقين للدعم.

ثانياً: 11.1 مليون مستفيد وتابع.

ثالثاً: 76% من المستحقين للدعم تحصلوا عليه.

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شكر البرنامج للملك سلمان بن عبد العزيز

وفي سياق متصل فقد تقدم برنامج حساب المواطن بالشكر والعرفان لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بتمديد الدعم الإضافي لجميع مستحقي الدعم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وحتى شهر مارس المقبل.