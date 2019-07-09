عاجل| حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدفعة 20 لشهر يوليو

بدأ برنامج حساب المواطن قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، وكان حساب المواطن أعلن عن موعد صرف الدعم المقدم من حساب المواطن وأنه سوف يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019.

رابط الاستعلام برقم الهوية عن قيمة الدفعة

يترقب الكثير من المواطنين المقيدين في حساب المواطن إيداع برنامج حساب المواطن للدفعة العشرين (20) والتي من المقرر صرفها اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو ، وكان حساب المواطن أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر عن صرف الدعم الخاص بحساب المواطن اليوم الأربعاء، ولمن يرغب في الاستعلام علن قيمة الدفعة العشرين 20 عليه الدخول برقم الهوية على رابط الاستعلام برقم الهوية عن قيمة الدفعة 20.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/lA6Dc7gZJ5 — حساب المواطن (@citizenaccount) July 9, 2019

حساب المواطن وقيمة الدعم المقدم

ويذكر أن صرح سلمان القحطاني المتحدث باسم حساب المواطن أن القيمة التي تم صرفها بدءا من الدفعة الأولى حتى الدفعة 19 تبلغ نحو 45 مليار ريال، وأن من يرغب من المستحقين دعم حساب المواطن الاستعلام عليه الدخول على البوابة الإلكترونية (حاسبة الدعم) لمعرفة قيمة الدعم المقدم من البرنامج.

التسجيل كفرد مستقل

حساب المواطن يوضح حالة سائلة عن تسجيل المسفيد كفرد مستقل وهي تابعة لولي الأمر ، فهي معرضة للحذف لأن حساب المواطن شدد على ضوابط معينة وإجراءات يجب على الجميع اتباعها حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم حساب المواطن، ويعتبر حساب المواطن هذه الحالة غير موهلة لدى رب الأسرة وقد يتم حذفها على ذلك.