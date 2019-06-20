عاجل | رداً على هجمات الحوثي عمليات عسكرية مُوسعة للتحالف العربي ضد أهدافٍ مشروعة ويطلب من المدنيين عدم الاقتراب

الجبهة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، أصبحت محط استهداف مُكثف وخطير من قبل ميليشيات الحوثي التي دأبت أن تستمر في استهداف الأهداف المدنية خاصة بجنوب المملكة، بمناطق جازان وأبها وغيرها من المناطق التي تطال أحيان كثيرة أهداف مدنية لا علاقة لها بالحرب أو القتال .

ومنذ ساعات استهدفت ميليشيا الحوثي مدينة جازان جنوبي غرب السعودية، بطائرة مُسيرة تحمل متفجرات تعاملت معها الدفاعات الجوية السعودية، ليعقبها بعد دقائق طائرة أخرى في إصرار واضح لاستهداف المدنين السعوديين ولكن أيضاً أسقطتها دفاعات المملكة الجوية، وجاء الآن الرد السعودي كما سبق وحذرت المملكة بان استمرار استهداف الأهداف المدنية بالسعودية من قبل الحوثي، لن يمر دون رد .. فإليكم التفاصيل .

عملية عسكرية مُوسعة من قبل التحالف العربي ضد أهداف عسكرية مشروعة للحوثي

حيث أكد بيان رسمي الآن صادر عن التحالف العربي، أن قوات التحالف تستهدف الآن بشمال مدينة الحُديدة اليمنية أهداف عسكرية متنوعة لميليشيات الحوثي، وأكد البيان أن الاستهداف لأهداف عسكرية مشروعة ونوعية بدقة ووفق ضوابط القانون الدولي، ولا يتم أي استهداف لأهداف مدنية، مؤكداً أن الحوثيين مستمرون في التحصن بالمدنيين باليمن واتخاذهم سواتر، لذا طالب البيان المدنيين بالابتعاد عن أماكن تواجد الأهداف العسكرية لميليشيا الحوثي .

وأكد بيان التحالف أن من ضمن الأهداف التي نجحت الضربات الجوية للقوات السعودية وقوات التحالف العربي في استهدافها، عدد كبير من القوارب التي تم تفخيخها وإعدادها من قبل الحوثي، بهدف استهداف الملاحة التجارية والمدنية بمنطقة البحر الأحمر وباب والمندب وامتداد الخليج العربي .