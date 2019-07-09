“عاجل” مركز قياس يفتح باب التسجيل في إختبار القدرات المعرفية للنساء تعرف على الغرض من الاختبار ومحتوي اختبار القدرة وأهمية قياس القدرة المعرفية

أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل، في اختبار القدرات المعرفية (الفترة الثانية -نساء)، مشيراً إلي أنه سيتم التسجيل للرجال بتاريخ 4/11/2019 ميلادي، ويعتبر نظام اختبار القدرات المعرفية من ضمن مفضلات الوظائف الإدارية للجامعين من الرجال والنساء للمراتب (السادسة،السابعة، الثامنة)، ويطبق اختبار القدرات المعرفية على كلا الجنسين إبتداً من 2/2/1440 هجري الموافق 2/10/2019 ميلادي،

يذكر أن القدرة المعرفية هي مجموعة من الإمكانات والقدرات المعرفية، التي يمتلكها الفرد لأدراك فهم العلاقات بين الأشياء والأحداث وكذلك إصدار الأحكام وتنظيم المواقف الحياتية.

رابط التسجيل في أختبار القدرات المعرفية

أعلن مركز القياس عن فتح باب التسجيل في إخبار القدرات المعرفية من خلال الرابط التالي

أهمية قياس القدرة المعرفية يرى العلماء أن مثل هذه القدرات تزيد من وسائل الفرد للتعلم، واكتساب المعرفة وإستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها، والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة. الغرض من اختبار القدرة المعرفية التنبؤ بمدي نجاح الموظف في إدارة مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، ولذلك سوف نستخدم الاختبار مع غيره من المعاير لإجراء المفاضلات الوظيفية. محتوي اختبار القدرة المعرفية.

القدرة الفظيه: القدرة على فهم معاني الكلمات وإستخدامها بفاعلية. القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية. القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد ألاستدلال الاستباقي والاستقرائي على البيانات. القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصوير الرسومات والأشكال الثنائية الأبعاد كونها أجسام ثلاثية الأبعاد.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج التوفيق للجميع.