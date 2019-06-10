عاجل | من جديد ميليشيات الحوثي تستهدف الأهداف المدنية بطائرات دون طيار والدفاع الجوي السعودي يتصدى

يبدو أن نهج ميليشيات الحوثي باليمن في استهداف أهدافٍ مدنية بالمملكة العربية السعودية لن يتوقف، فدعم مفتوح من طهران لتزويد تلك الميليشيات بالأسلحة وأهمها الطائرات المُسيرة دون طيار، جعل من تلك الجماعات المسلحة بجنوب المملكة وتحديدًا في اليمن مصدر خطر دائم كان على القوات المسلحة السعودية أن تتصدى له دائماً .

ومنذ قليل صدر عن قيادة التحالف العربي، وعبر متحدثها الرسمي ما يؤكد أن النهج المُخرب من قبل ميليشيا الحوثي مستمر عبر استخدام الطائرات بدون طيار، وهذا ما أكد عليه المتحدث باسم التحالف العربي في بيانه الصادر منذ قليل، حول عملية جديدة من قبل المليشيات الحوثية ضد أهداف سعودية وقوات الدفاع الجوي بالمملكة ترد وتتعامل فإليكم التفاصيل .

تفاصيل أحدث عمليات استهداف من قبل ميليشيا الحوثي ضد أهداف مدنية سعودية

حيث أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي منذ قليل، أن طائرات مُسيرة بدون طيار من قبل ميليشيا الحوثي قد تم إطلاقها في اتجاه مدينة خميس مشيط، وأكد المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي قد تصدت لتلك الطائرات فوراً وتمكنت من إسقاطها .

وأكد المالكي أن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأهداف المدنية السعودية مستمرة لا تتوقف، لكنه أكد أن القوات السعودية دائماً لها بالمرصاد، ولن تُمكن تلك الميليشيات من تحقيق هدفها بالوصول لأي هدف مدني سعودي .

وتُعد تلك العملية الأخيرة لاستهداف خميس مشيط، استمرار لسلسة عمليات تخريبية دأبت ميليشيا الحوثي على محاولة تنفيذ أهدافها من خلالها عبر استهداف أهداف مدنية سعودية بشكل متكرر، فلقد سبق وأن تم استهداف خطوط ومعامل تكرير للنفط، ومطارات مدنية وسفن تجارية، ولكن نجح الجيش السعودي في التعامل الحاسم مع تلك العمليات ومنعها من تحقيق أهدافها .

تركي المالكي يؤكد طهران وراء عدم استقرار المنطقة

وفي السياق ذاته، أكد العقيد تركي المالكي أن طهران تقف مباشرة وراء عدم استقرار الأوضاع الأمنية وتحقيق السِلم بالمنطقة، وذلك عبر استمرار النظام الإيراني في الدعم اللامحدود للميليشيات المُسلحة، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي .