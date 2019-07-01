عاجل| هجوم جديد للميليشيات الحوثية على مطار أبها السعودي، تفاصيل

قال العقيد الركن “تركي المالكي” المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن الميليشيات الحوثية اليمنية أطلقت هجمات باستخدام طائرات مسيرة (بدون طيار) استهدفت مطار “أبها” الدولي في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الثلاثاء.

وقال “المالكي” إن مطار “أبها” يمر من خلاله مدنيون سعوديون ومقيمون من جنسيات مختلفة بالآلاف يومياً، مستنكراً هجوم الحوثيين واستهدافهم مطاراً مدنياً.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف إن السلطات المسؤولة ستصدر بياناً رسمياً بعد قليل لتوضيح تفاصيل الهجوم الحوثي بالطائرات المسيّرة، وأن الجهات المعنية تتابع تفاصيل العملية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس”.

تحديث: أعلنت السلطات السعودية أن الهجوم على مطار أبها أسفر عن إصابة ٩ أشخاص، ثمانية سعوديين وآخر مقيم هندي الجنسية.

من جانبه، قال المتحدث العسكري للميليشيات الحوثية في اليمن إن الهجوم الذي شنته قواته على مطار أبها أسفر عن توقف الملاحة في المطار وشل حركته تماماً.

وأفاد مراسل قناة العربية في السعودية بإصابة خمسة أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل عادي.

تحديث: نفت السلطات السعودية ما ادّعاه المتحدث الرسمي باسم الحوثيين عن توقف حركة الملاحة في مطار أبها الدولي، مؤكداً أن المطار بعمل بكامل كفاءته حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن هذا الهجوم ليس هو الأول من نوعه للحوثيين، فقد سبق وهاجموا المطار نفسه بالطائرات المسيرة أكثر من مرة سابقاً وفي المرة الأخيرة تسببت هجماتهم في استشهاد مقيم سوري وإصابة ٢٢ آخرين.