عاجل | هجوم حوثي على مطار أبها السعودي يُسفر عن ضحايا وإصابات

لم يعد هنا شك من أن الهجمات الحوثية والتي تحمل كافة عوامل الإرهاب والجريمة الدولية لن تتورع أن تقف عند قوانين دولية أو حتى شرعية الحروب الأخلاقية، وظلت الأنباء دائماً تؤكد أن ميليشيا الحوثي تستهدف كل ما هو مدني بالسعودية، وذلك من تجمعات مأهولة بالسكان، ومطارات مدنية، بل وسفن تجارية ومحطات نفط اقتصادية .

وكان الرد دائماً من قبل قوات التحالف العربي ضد أهداف الحوثي العسكرية، ووفق ما يتم فرضه من ضوابط دولية لاستهداف الأهداف الشرعية، وتمثل ذلك بضربات التحالف العربي منذ أقل من يوم ضد أهداف عسكرية للحوثي بمدينة الحديدة وسط تجنب كامل للأهداف المدنية، لكن الحوثي واستمراراً لإرهاب الميليشيات قام منذ قليل بعملية جديدة وكالعادة الهدف مدني بحت .. فإليكم التفاصيل حتى الساعة .

استهداف حوثي جديد لمطار أبها

حيث أفاد بيان عاجل صادر الآن عن التحالف العربي لدعم قوى الشرعية باليمن، أن ميليشيا الحوثي قامت منذ قليل بعملية استهداف لمطار أبها السعودي بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وأكد البيان أن الهجوم الحوثي قد أسقط سبع إصابات حتى الآن وقتيل وحيد .

وأضاف البيان أن الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية، أسفر عن سقوط قتيل يحمل الجنسية السورية ومُقيم داخل المملكة، ولم يحدد البيان حتى الآن جنسية الإصابات الأخرى، كما لم يصدر عن التحالف الكيفية التي قامت بيها ميليشيا الحوثي لتنفيذ هجومها الإرهابي على مطار أبها .. وجاري المتابعة وموافتكم بأحدث الأنباء .