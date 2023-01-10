عاجل وبأمر الملك| أمر ملكي من خادم الحرمين وولي العهد يهم 11.1 مليون سعودي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين توجيهاً هاماً منذ قليل يتعلق بالمواطنين المستحقين للدعم، والذين يبلغ عددهم نحو 11.1 مليون مستحق وتابع للدعم الشهري الذي تقدمه المملكة لمواطنيها.

توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين

ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، فقد تقرر استمرار الدعم الإضافي الذي يتم تقديمه للمواطنين عن برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر، وحتى شهر مارس المقبل، هذا إلى جانب استمرار فتح باب التسجيل.

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ويأتي هذا التوجيه الملكي استمراراً للتوجية الملكي الذي أصدره خادم الحرمين في يوليو الماضي لعام 2022، وتضمن القرار تخصيص 20 مليار ريال، منها 8 مليار دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، وذلك وفق الضوابط المعلنة في وقت سابق.