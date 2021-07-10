عاجل ورسمياً| أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2021

بواسطة عبدالعزيز على
سعر البنزين الجديد في السعودية سعر البنزين

استقرت أسعار البنزين الجديدة في السعودية عند نفس الأسعار التى أعلنت عنها أرامكو السعودية الشهر الماضي يونيو 2021، وذلك بناء على توجيه ملكي من المملكة بتثبيت سقف سعر البنزين خلال الشهر الجاري وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين حسب ما ذكرت صحيفة ال CNN،

1 أسعار البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2021
2 سعر البنزين في السعودية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2021

وبعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة بعد تثبيتها بموجب التوجيه الملكي، سوف يتم العمل بهذه الأسعار الجديدة بداية من غداً الأحد الموافق 11 يوليو 2021، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • بنزين 91: 2.18 ريال.
  • بنزين 95: 2.33 ريال.
  • ديزل: 0.52 ريال.
  • الكيروسين: 0.70 ريال.
  • غاز البترول المسال: 0.75 ريال.

سعر البنزين في السعودية

جدير بالذكر أن شركة أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين بشكل شهري وذلك في إطار تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمياه وفق التغييرات التي تشهدها أسعار التصدير وذلك من المملكة إلى الأسواق العالمية.

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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