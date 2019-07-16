“عاجل” وكالة الأنباء السعودية تنشر قرار مجلس الوزراء بفتح المحلات التجارية 24 ساعة بمقابل مادي يحدده وزير الشئون البلدية تعرف على تفاصيل القرار

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا الموضوع وهو موضوع فتح المحلات التجارية طوال اليوم على مدار 24 ساعة، بمقابل مادي يحدده وزير الشئون البلدية، الذي صدر منذ قليل، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم نص قرار مجلس الوزراء وآراء المؤيدين للقرار. وكذلك المعارضين.

أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم قرار يسمح للمحلات التجارية بالعمل طوال اليوم، على مدار 24 ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشئون البلدية.

مميزات قرار فتح المحلات التجارية من وجهة نظر المؤيدين للقرار

يقول مؤيدو هذا القرار أن فتح المحلات طوال اليوم يتفق مع ظروف العصر الحالي، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة كثيراًَ من الناس على السهر طوال الليل، مما يعني أنهم بحاجة إلي أسواق ومحلات تجارية مفتوحة، تلبي متطلباتهم الأساسية، ويروا أن هذا القرار يفتح مجال لفرص عمل جديدة أما الشباب ويزيد من إيرادات الدولة.

أضرار قرار فتح المحلات التجارية من وجهة نظر المعارضون للقرار

يري المعارضون لهذا القرار أنه سوف يغير نمط الحياة في المملكة العربية السعودية، الذي يسير على نمط سائد منذ القدم، ويتخوفون كذلك من أن يؤثر القرار على أوقات الصلاة، وعلى تأدية العاملين في هذه المحال للصلاة ويقولون أن بعض المجالات من الضروري أن تعمل على مدار الساعة، مثل الصيدليات ومحطات البنزين، ولكن المحلات التجارية ليست بالضرورة عملها على مدار الساعة.