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عاصفة ترابية تضرب السعودية منذ قليل وتقتلع الأشجار بمنطقة «روضة هباس».. فيديو

بواسطة أحمد مرسي
عاصفة ترابية تضرب السعودية عاصفة ترابية تضرب السعودية

شهدت منذ قليل بلدة ” روضة هباس” التي تقع جنوب رفحاء بالمملكة العربية السعودية عاصفة ترابية قوية ونشاط للرياح تسبب في اقتلاع الأشجار وسوق أعمدة الكهرباء في الشوارع، كما أسفر أيضاً عن تكسير العديد من زجاج السيارات في مشهد مرعب للجميع، حيث تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو للعاصفة القوية التي ضرب السعودية اليوم منذ قليل.

عاصفة ترابية تضرب السعودية

نشر موقع ” اليوتيوب” الشهير  والذي يلقى إقبالاً كبيراً من العديد من المواطنين والنشطاء مقاطع فيديو رصد من خلالها العاصفة الترابية التي ضرب المملكة منذ قليل مساء أمس والتي اقتلعت الأشجار كما ظهر في الفيديو الذي انتشر على الموقع بعض المقاطع لسقوط أعمدة الكهرباء وتكسير لزجاج السيارات.

وظهر في الفيديو عاصفة ترابية تضرب السعودية مصحوبة بسقوط أمطار ورياح شديدة ضربت مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات الوشم وسدير.

حيث ظهرت الرياح الشديدة بالتزامن مع سقوط أمطار خلال تصوير أحد المواطنين وهو داخل السيارة في مشهد مخيف، ولكن الفيديو لم يُظهر أي أشخاص خلال التصوير ولكن أظهر اقتلاع الأشجار ، وسوف نعرض على حضراتكم مقطعين من الفيديو تم نشرهم على موع يوتيوب.

وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة، ومن جانبها لم تعلن رسمياً الحكومة السعودية عن وجود أي خسائر مالية أو غيرها نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها المناطق السابقة.


أحمد مرسي

كاتب بموقع نجوم مصرية ومن أهم هوايتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية على الشبكة العنكبوتية

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