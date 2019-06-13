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عبر بوابة جدارة .. رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 eservices.mcs.gov.sa/Jadara3

كتب أحمد ياسينفي آخر تحديث
عبر بوابة جدارة .. رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 eservices.mcs.gov.sa/Jadara3
الوظائف التعليمية جدارة

بعد أن قام الآلاف من الخريجين والخريجات بالتقديم على الوظائف التعليمية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة العمل السعودية في وقت سابق، ينتظر المتقدمين الإعلان عن أسماء المقبولين من خلال بوابة جدارة في مساء اليوم الخميس 10 شوال 1440، الموافق 13 يونيو 2019، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه تم بالفعل الانتهاء من عمليات المفاضلة والاختيار للوصول للقوائم النهائية للمرشحين لشغل الوظائف التعليمية بصفة مبدئية وأنه سوف يتم طرحها من خلال المنصة الإلكترونية للتوظيف والتابعة لوزارة العمل السعودية “جدارة“.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441
أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين للوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة

يأتي الإعلان اليوم عن قوائم المرشحين لشغل الوظائف التعليمية بعد أن قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن حاجتها لشغل عدد 10 آلاف و456 وظيفة من ضمن الوظائف التعليمية للعام الدرسي المقبل 1441هـ، وبالفعل تقدم الآلاف من الخرجين لشغل الوظائف المطلوبة من خلال الرابط الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية لتلقي الطلبات والذي تم إغلاقه في السابع والعشرين من رمضان المنقضي.

رابط الاستعلام عن قوائم المرشحين لشغل الوظائف العلمية عبر موقع جدارة

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءة ومتابعيه بالمملكة العربية السعودية رابط منصة التوظيف الإلكتروني أو ما يطلق عليها نظام جدارة للتيسير عليهم في عمليات البحث من خلال الدخول على الرابط التالي، رابط جدارة، مع أطيب تمنيات أسرة تحرير موقع كلمة دوت أورج لجميع المتقدمين بالسداد والتوفيق.

طريقة الاستعلام عن الوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة

يتم الاستعلام عن القوائم النهائية للمرشحين لشغل الوظائف التعليمية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة باتباع الخطوات التالية:-

يتم الدخول في بداية الأمر على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة من هنا.

  • يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.
  • بعدها يتم إدخال كلمة السر للدخول على حسابك الشخصي.
  • ثم يتم تحديد الجنس ذكر أم أنثى.
  • بعدها يتم إدخال رمز التحقيق المشار إليه في الصورة التالية بالسهم الأسود.
  • أخيرا يتم الضغط على دخول المشار إليه بالسهم الأحمر لاستعراض القوائم.
طريقة الاستعلام عبر بوابة جدارة
طريقة الاستعلام عبر بوابة جدارة

 

عن الكاتب

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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