عبر بوابة جدارة .. رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 eservices.mcs.gov.sa/Jadara3

بعد أن قام الآلاف من الخريجين والخريجات بالتقديم على الوظائف التعليمية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة العمل السعودية في وقت سابق، ينتظر المتقدمين الإعلان عن أسماء المقبولين من خلال بوابة جدارة في مساء اليوم الخميس 10 شوال 1440، الموافق 13 يونيو 2019، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه تم بالفعل الانتهاء من عمليات المفاضلة والاختيار للوصول للقوائم النهائية للمرشحين لشغل الوظائف التعليمية بصفة مبدئية وأنه سوف يتم طرحها من خلال المنصة الإلكترونية للتوظيف والتابعة لوزارة العمل السعودية “جدارة“.

الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين للوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة

يأتي الإعلان اليوم عن قوائم المرشحين لشغل الوظائف التعليمية بعد أن قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن حاجتها لشغل عدد 10 آلاف و456 وظيفة من ضمن الوظائف التعليمية للعام الدرسي المقبل 1441هـ، وبالفعل تقدم الآلاف من الخرجين لشغل الوظائف المطلوبة من خلال الرابط الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية لتلقي الطلبات والذي تم إغلاقه في السابع والعشرين من رمضان المنقضي.

رابط الاستعلام عن قوائم المرشحين لشغل الوظائف العلمية عبر موقع جدارة

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءة ومتابعيه بالمملكة العربية السعودية رابط منصة التوظيف الإلكتروني أو ما يطلق عليها نظام جدارة للتيسير عليهم في عمليات البحث من خلال الدخول على الرابط التالي، رابط جدارة، مع أطيب تمنيات أسرة تحرير موقع كلمة دوت أورج لجميع المتقدمين بالسداد والتوفيق.

طريقة الاستعلام عن الوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة

يتم الاستعلام عن القوائم النهائية للمرشحين لشغل الوظائف التعليمية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة باتباع الخطوات التالية:-

يتم الدخول في بداية الأمر على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة من هنا.