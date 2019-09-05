عبر حسابه على تويتر.. حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 22 لبرنامج الدعم







موعد صرف حساب المواطن الدفعة 22 حيث أعلن الحساب الرسمي عبر تويتر يوم الاربعاء المُوافق 4/9/2019 عن موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن، و بعد إكتمال واحد وعشرون دورة على مدار البرنامج ينتظر المستفيدون صرف الدفعة الثانية والعشرون .







تفاصيل الدفعة الواحدة و العشرون

تم صرف دفعة حساب المواطن رقم 21 في شهر أغسطس الماضي بموعد مبكر عن موعد الإيداع المعتاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و قد بلغ إجمالي مبلغ الدعم في الدفعة الماضية 2.6 مليار ريال سعودي ليصل الى 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغت قيمة التعويضات للدفعات السابقة حوالي 14.5 مليون ريال .







موعد صرف الدفعة 22

موعد صرف الدفعة 22 من حساب المواطن والذي أعلن عنه الحساب الرسمي للبرنامج عبر تويتر والذي سيكون في الموعد المقرر كُل شهر يوم العاشر من سبتمبر والجدير بالذكر أن مبلغ الدعم يتم إيداعه في تمام الساعة الثانية عشر أي منتصف ليلة العاشر من سبتمبر .







الحاسبة التقديرية لمبلغ الدعم

يمكنك عزيزي المستفيد من حساب مبلغ الدعم عن طريق الحاسبة التقديرية عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، كما خصص البرنامج رقم 19912 لتلقي الشكاوي و الإستفسارات أو عبر خدمة صوتك مسموع عن طريق ترك رساله بالإستفسار وسيتم الرد عليك في أقرب وقت .





