عبر قياس| رابط موعد اختبارات القدرة المعرفية للنساء (المرحلة الثانية)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أنه بدءا من الثاني من شهر صفر للعام الهجري الجديد 1441هـ ، يتم تطبيق اختبار القدرة المعرفية ، كعامل وشرط أساسي في المفاضلة للاختيار عند شغل الوظائف الإدارية سواء كانت للرجال أو النساء من حملة البكالوريوس والماجستير، مؤكدة أن التسجيل الآن متاح للتقدم للاختبارات الفترة الثانية (المرحلة الثانية) والذي من المقرر أن يكون من تاريخ 13 – 16 محرم 1441هـ الموافق 12 – 15 / 2019/9 للنساء، أما بالنسبة للفترة الثالثة فتكون خاصة بالرجال والنساء وتبدأ من تاريخ 28 / 5 / 1441هـ، وتنتهي في 1 / 6 / 1441، وتلك الفترة التي تقابل ميلاديا التاريخ 23-26 /2020/1م.

اختبار القدرة المعرفية

تعد اختبارات القدرة المعرفية من خلال قياس هي استكمالا لاختبارات أخرى معرفية خاصة بالمفاضلة عند اختيار الموظفين الإداريين وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة، سواء خريجي المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، كما أن الفترة الثانية والفترة الثالثة هي امتداد للفترة الأولى وليسا منفصلين عنها.

قياس

أكدت وزارة الخدمة المدنية سابقا أنه لا داعي لإعادة الاختبار لمن أدوه قبل ذلك، ويذكر أنها دعت الحاصلين على (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين كافة ، وذلك للرجال والنساء سواء ولكل من يرغب في التقدم للتسجيل وأخذ موعد لأداء الاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.