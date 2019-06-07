عبر منصة أبشر..استعلم عن صلاحية الإقامة إلكترونياً

الاستعلام عن صلاحية الإقامة إحدي الخدمات التي يتم معرفتها إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية السعودية تيسيراً على المواطنين وكذلك المقيمين من معرفة صلاحية الإقامة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري، وذلك برقم الإقامة فقط وفي أقل من دقيقة، تستطيع ما هو تاريخ إنتهاء صلاحية الإقامة سواء كانت الإقامة منتهية أو مازالت سارية.

صلاحية الإقامة بوابة أبشر

وقد أكدت الجوازات السعودية مؤخراً بأن الاستعلام عن صلاحية الإقامة مُتاحة بشكل رسمي على بوابة أبشر، وبموجبها، يمكن لكل من المواطن والمقيم الاستعلام الكترونيا عن صلاحية إقامة وافد دون الذهاب إلي المصالح الحكومية، جديراً بالذكر أن نظام أبشر الذي تم إطلاقة يحتوي على أكثر من 160 خدمة حكومية بشكل مجاني على مدار الأربعة والعشرون ساعة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

نستعرض معكم عبر موقع كلمة دوت أورج خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة بالصور، مع العلم بأن الخدمة مُتاحة للمواطنين والمقيمين الإستعلام في أي وقت على مدار اليوم.

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية. في الخانة الأولي يتم وضع رقم الإقامة. في الخانة الثانية يتم وضع الرمزي المرئي. الضغط على عرض

بعد إدخال كل من رقم الإقامة والرمز المرئي بشكل صحيح والضغط على العرض، في حالة كانت الإقامة سارية على سبيل المثال سوف يظهر لك الإقامة سارية حتى :1435/11/05.

خدمات أبشر

تهدف خدمات أبشر منذ إنطلاقها بشكل رسمي، إلي التقليل بأقصي حد من عمليات التزوير، وأيضاً لتحسين الخدمات في المملكة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين، وأخيراً الربط بين كافة الخدمات الحكومية في المملكة في منصة واحدة، ويوجد العديد من الخدمات الأخري أبرزهم معرفة المخالفات المرورية وكذلك تفاصيل المخالفة المرورية، كما يُمكن للوافد تجديد إقامته عبر منصة أبشر إلكترونياً.