عبر منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة التجديد والرسوم

تقدم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية سواء للمواطنين أو الوافدين إلى المملكة، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهائها وكيفية التجديد والرسوم المتوجبة، وذلك ضمن إطار سعي المملكة الدؤوب في توفير كافة التسهيلات في إجراءات الإقامة للمواطنين والوافدين على حد سواء من خلال الاستعلامات الإلكترونية، حيث يمكن من خلال بوابة أبشر معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية وتجديدها وتسديد الرسوم المتوجبة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

كيفية التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة

منصة أبشر توفر خدمة التحقق من تاريخ انتهاء الإقامة إلكترونيًا ومعرفة كيفية التجديد والرسوم الواجب سدادها ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة أبشر

إدخال رقم الإقامة .

إدخال رقم التحقق الظاهر في الصفحة.

الضغط على كلمة عرض.

إجراءات تجديد الإقامة والرسوم

تشمل إجراءات تجديد الإقامة منتهية التاريخ تقديم استمارة التجديد مرفقة بـ:

ختم المؤسسة.

صورة من الترخيص أو السجل التجاري سارية المفعول.

أصل الإقامة أو جواز السفر.

بطاقة العمل لغير المستثمرين الكترونياً.

تحديد كيفية تسديد رسوم الإقامة.

وبعد تقديم استمارة التجديد يتم التحويل من قبل الهيئة المختصة.

أما لجهة الرسوم فيجدر التنويه إلى أن إضافة تابع، مولود في السعودية، وإصدار تأشيرة خروج نهائية، وتجديد إقامة الطلبة، فهذه الخدمات مجانية من الداخلية السعودية، أما تمديد تأشيرة الزيارة تبلغ رسومها 100 ريال سعودي، وأما سعر تجديد وإصدار جوزا سفر سعودي فيتراوح ما بين 150 وحتى 300 ريال سعودي.