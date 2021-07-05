عبر منصة بلدي.. 7 خطوات جديدة لاستخراج رخصة مبنى سكني بعد التعديل الأخير

قامت وزارة الشؤون البلدية بإجراء تحديثات على خطوات استخراج رخصة مبنى سكني وذلك عبر منصة بلدي، ويجب اتباع الإجراءات الجديدة والتي تم العمل بعمل بها بداية من يوليو للتمكن من استخراج الرخصة.

7 خطوات جديدة لاستخراج رخصة مبنى سكني بعد التعديل الأخير

واشتملت الإجراءات السبعة على ضرورة استخراج بوليصة التأمين الإلزامية لمدة 10 سنوات ضد عيوب الأعمال الإنشائية والأمور التي قد تضعف المبنى، وللمزيد حول بوليصة التأمين من خلال هذا الرابط.

وتضمنت الإجراءات السبعة الأخيرة من أجل استخراج رخصة مبنى سكني على الخطوات التالية.

عقد سكني أو صك محدث من وزارة العدل.

التعاقد مع مكتب هندسي والحصول على قرار مساحي.

التعاقد مع مكتب هندسي مصمم “مصنف”.

التعاقد مع مكتب هندسي مشرف “مصنف”.

التعاقد مع مقاول بناء “مصنف”.

وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.

تصدر الرخصة من المكتب الهندسي المصمم عن طريق منصة بلدي.

وعن الخطوات اللازمة والمتبعة فيما قبل إصدار رخصة بناء سكني.

الدخول على منصة بلدي من هنا.

اختيار خدمات الرخص الإنشائية.

اختيار خدمة إصدار رخصة بناء.

إدخال رقم وثيقة التأمين.

إرسال الطلب للمكتب الهندسي المصمم عقب سداد الرسوم.

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