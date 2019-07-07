عبر موقع حساب المواطن: شرح طريقة تسجيل دخول المستفيدين عبر رابط ca.gov.sa

رابط موقع حساب المواطن تسجيل دخول يعتبر محل بحث كبير بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل أن يستطيع جميع المستفيدين الجدد التسجيل على لينك البرنامج وذلك من اجل الحصول على الدعم الشهري إلكترونيا، حيث يمكن لكافة المستحقين الدخول على رابط البرنامج من خلال اللينك الذى سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

تسعي الحكومة السعودية متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى توصيل الدعم الحقيقي لجميع المستحقين بشكل مباشر عن طريق توفير لهم برامج رعاية اجتماعية متنوعة وذلك من اجل تخفيف الأعباء على كافل الأسر السعودية التى تعاني من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى طبقتها مؤخرا كما تشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك لجميع المنتجات سواء كانت البترولية أو الغذائية حتى تستطيع سد عجز الموازنة.

موقع حساب المواطن تسجيل دخول

خصصت الحكومة السعودية رابط الإلكتروني يمكن لجميع المستفيدين والمستفيدات الدخول عليه مباشرة بشكل إلكتروني وذلك من اجل الاستفسار عن حالة إيداع في حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن حالة جميع الطلبات المرسلة بكل سهولة وذلك عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط الموضح لكم بادناه.

نرفق لكم الرابط الرسمي لبرنامج حساب مواطن السعودي ( ca.gov.sa ) وذلك لكى يستطيع جميع المواطنين تسجل الدخول عليه مباشرة، علما بان الحكومة السعودية ما زالت تسمح بتسجيل المواطنين الغير مشمولين بحساب المواطن حتى الآن، وختاما فى حالة وجود اى استفسارات بخصوص هذا المقال يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالإجابة على الفور.