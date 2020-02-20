عبر نظام أبشر تأشيرة مضيف بـ500 ريال تسمح لحاملها أداء العمرة

ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تعزيز موقعها السياحي ولتكون المملكة وجهة سياحية فريدة للراغبين في قضاء عطلاتهم وأجازاتهم السنوية في المملكة، فقد طرحت تأشيرة مضيف التي يمكن منحها إلكترونيًا عبر منصة أبشر لقاء رسوم وقدرها 500 ريال سعودي ، والتي تمنح حاملها العديد من المميزات والخصائص الغير مسبوقة وذلط ضمن إطار اهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تُنفذ برعاية سامية واهتمام بالغين من ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان ، وضمن هذا التوجه سوف تطرح المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية، خلال الأيام المقبلة، نظام جديد للتأشيرات تحت مسمى تأشيرة “مضيف” من خلال منصة نظام ” أبـشـر” الإلكترونية.

تأشيرة مضيف

مزايا تأشيرة مضيف عبر منصة أبشر

يتيح النظام الجديد للتاشيرأت تحت مسمى تأشيرة “مضيف” للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة استضافة كل من يرغ في زيارة المملكة وذلك لمدة 90 يومًا على كفالتهم لقاء رسوم محددة وقدرها 500 ريال سعودي ، وتتمتع هذه التأشيرة بالمزايا التالية حسب صحيفة عكاظ المحلية السعودية وهي: