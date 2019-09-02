عروض أسواق العثيم بالمملكة السعودية في يوم “مهرجان الطازج” ورفع شعار احنا الاوفر

تستمر اسواق العثيم في طرح العديد من العروض علي جميع منتجاتها، والتي تتميز وسط السوق بجودتها العالية، كما انا اسواق العثيم حددت ايام العروض التي تقوم بها من كل شهر والذي ينتظرها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية يبحث عن جودة المنتج واقل الاسعار وهي عبارة عن ثلاثة عروض يتم تقسيمها علي عدة ايام، وهذه الايام التي حدادتها الاسواق هي يوم الاثنين من كل اسبوع وهو ما يطلق عليه مهرجان الطازج، والعرضين الاخرين يكونا في يوم الخميس من كل اسبوع، ومن المعروف عن تلك الاسواق ان معظم عروضها تاتي عل المواد الغذائية مثل اللحوم والخضروات والفواكه، وقد احتلت تلك الشركة المركز الثاني علي مستوي اسواق السعودية بعد شركة بنده، وهذا نتيجة جودة المنتج الذي تقدمه الشركة واقل الاسعار والعروض التي تقدمها ايضا الشركة، وفي ذلك المقال سوف نتناول بعض العروض التي أعلنت عنها الشركة لذلك الاسبوع.







عروض العثيم ليوم الاثنين 2 سيبتمبر







أتت الشركة اليوم ببعض العروض الرائعة والتي ينتظرها جيمع عملاء اسواق العثيم، في يوم الاثنين الموافق2 سيبتمبر والذي يطلق عليه مهرجان الطازج، والتي كانت عباره عن عرض الاثنين كيلو من بعض المنتجات بسعر الكيلو الواحد، ومن المنتجات التي كانت داخل ذلك العرض هي العنب الاحمر والخيار والبصل وبعض الخضروات الاخري، ولم تخرج اللحوم من ذلك العرض بل كان لها نصي ايضا في تلك العروض، يشمل العرض اللحم البقري المفروم والمخلي من العظم بسعر التكلفة،كما شملت ايضا العروض بعض المنتجات الاخري مثل القهوة العربي والتمر والليمون وغيرها من المنتجات التي اشتهرت به الشركة والتي اصبحت تقدمها داخل العرض باسعار اقل من الاسواق الاخري في حميع انحاء المملكة.

والان نترككم مع افضل العروض والاسعار المميزه والمقدمة من الشركة والتي اطلق عليها عروض التوفير الكبير في عروض مهرجان الطازج في يوم الاثنين.





