عروض التميمي السعودية بشعار “عروضنا تضاعفت” و 7 أيام من التخفيضات الرائعة

طُرحت عروض التميمي اليوم الخميس تخفيضات رائعة على عدد من المنتجات، تمثلت في بيع عبوتين بسعر عبوة واحدة وتحت شعار “عروضنا تضاعفت” حيث تضمنت سلع منظفات سائلة وعبوات مياه نقية وأكياس من الأرز وغيرها، مما سوف تشاهدونه لاحقًا في مجلة العروض، ولم تنسى الأسواق اللحوم والدجاج، حيث كانت هناك خصومات على لحوم البقر البرازيلي والغنم النيوزيلندي والبرجر وصدور الدجاج والنقانق، كذلك الأسماك بتشكيلة متنوعة ولذيذة، وأطلقت على عروضها اسم “صيد طازج” وشملت سمك هامور وسردين ومكرونة وكنعد بأسعار أكثر من رائعة.

عروض التميمي اليوم في مهرجان المانجو

شعار آخر وتشكيلة أخرى متميزة على المانجو حيث قدمت عروض أسواق التميمي أنواع مختلفة من فاكهة المانجو اللذيذة، التي يعشقها الكبير قبل الصغير وثمانية أنواع مختلفة من النوعيات الهندية عالية الجودة، هذا بالإضافة إلى فواكه أخرى مثل الخوخ الأحمر والنكتارين واليوسفي وكلها من أسبانيا، والفراولة من النوع دريسكولز الأمريكية والمكسيكية عبوات وزنها 454 جرام بسعر 20 ريال سعودي تقريبًا.

ويمكن الإطلاع على كامل العروض في ملف واحد أدرجنا فيه جميع الصفحات التي أصدرتها الأسواق اليوم، والتي يسري عليها التخفيضات حتى يوم 19 يونيو.