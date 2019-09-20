أعلنت الخطوط السعودية الجوية عن تخفيضات على اسعار تذاكر الطيران السعودي بصورة غير مسبوقة، كما أن هناك عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني لعدد مليون مقعد ركوب بسعر 99 ريال، وبالتالي نوضح أبرز عروض الخطوط الجوية السعودية التي أصبحت الأكثر بحثاً بين مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 1441 حيث نبين الشروط والأحكام لعرض حجز تذاكر الطيران والسفر على متن الخطوط السعودية ومواعيدها لحجز تذاكر السفر، وكل ما يخص عروض شركة الخطوط السعودية SAUDIA والتي نوضحها بالتفصيل.







عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني

تحت شعار لأجلك يا وطن وشعار همة حتى القمة أعلنت الخطوط السعودية عن توفر 100 مقعد بسعر 99 ريال احتفالاً باليوم الوطني السعودي 89 وذلك للاستمتاع بالسفر.







مواعيد عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني

موعد بدء الحجز في عروض الخطوط الجوية السعودية للحصول على العرض المعلن من بداية 20 سبتمبر 2019 وحتى 23 سبتمبر 2019.

أما مواعيد السفر فتبدأ من 15 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 31 مارس 2020.

شروط عروض الخطوط السعودية







هناك بعض الشروط والاحكام حول عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني والتي تخص حجز 1000.000مقعد بسعر 99 ريال في المواعيد المذكورة.

الالتزام بالمواعيد المحددة لعرض الخطوط السعودية الجوية.

العرض يشمل مليون مقعد.

يطبق عرض الخطوط السعودية على الرحلات الداخلية.

على الرحلات الداخلية. العرض ينتهي بانتهاء الموعد او نفاذ المليون مقعد.

لا تشمل عروض الخطوط السعودية ضريبة القيمة المضافة.

خصومات على الدرجة الاقتصادية.

عروض الخطوط السعودية غير قابلة للإلغاء والاسترجاع.

طريقة حجز الخطوط السعودية باليوم الوطني

في حالة الرغبة في حجز الخطوط السعودية والاستفادة من العرض يتم ذلك من خلال تطبيق الخطوط السعودية الجوية او من الموقع الرسمي لشركة الخطوط السعودية، ويمكنكم الآن الدخول على موقع الخطوط السعودية والبدء في إجراءات الحجز بإدخال البيانات المطلوبة والمواعيد ومطار المغادرة مطار الوصول وعدد الافراد .. الخ.