عروض العثيم السعودية بشعار إجازتك معنا أحلى من الخميس 18 يوليو

تبدأ عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، بدءًا من الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء 23 من يوليو، وقد اختارت الأسواق شعار “إجازتك معنا أحلى” وذلك بمناسبة موسم الإجازات الصيفية، والتي يستغلها السعوديون في الرحلات والتسوق، وقد شملت تخفيضات هذا الأسبوع معدلات جيدة ومتميزة لعل أبرزها كانت على اللحوم والدجاج، فنجد لحم العجول والغنم سواء بعظم أو بدون، ولحوم الحاشي والخرفان والغنم، وكانت منتجات دجاج ساديا متواجدة كذلك والتي يعشقها الجميع في الشواء.

حيث تضمنت عروض العثيم الأفخاذ والصدور والسيقان والقطع والناجتس والنقانق، والدجاج المجمد والمتبل الجاهز على التحضير سواء بالقلي أو الشوي، هذا إلى جانب جميع أنواع البرجر من ماركة ساديا لم تقتصر أسواق العثيم على تلك العلامة التجارية فقط، بل كانت منتجات الوطنية والتنمية من الدجاج موجودة ضمن التخفيضات وذلك لإرضاء جميع الأذواق.

عروض العثيم على الألبان والفواكه

عدد كبير من الفواكه كان متواجد في العروض هذا الأسبوع، مثل الشمام الأردني والمانجو الباكستاني والبخاري الأحمر، هذا بالاضافة إلى الخضروات مثل البامية والبطاطس والجزر والليمون والفلفل الحار الأخضر، أما عن الألبان فكانت الجبن الكريمة والشيدر لماركة هالي وكذلك المراعي بحليبها والزبادي وجبنة بوك وكيري ولورباك وحليب نستلة المركز السائل، وشملت العروض أيضًا عدد آخر من المنتجات الكهربية والألكترونية والمشروبات والعصائر والحلويات وغيرها الكثير، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من مجلة عروض العثيم في الملف التالي :

