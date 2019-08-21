عروض العثيم السعودية الخميس 22 أغسطس وحنا الأوفر توفير أكثر

تم الإعلان منذ قليل عن عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “حنا الأوفر”، وهو العرض الأول بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الأسواق قد طرحت عرض لمدة 15 يوم دفعة واحدة في الوقت الذي اعتادت فيه على طرح عرض واحد أسبوعي كل يوم خميس، وجدير بالذكر أن هناك عرضين آخرين أحدهما يبدأ أيضًا غدًا مع العرض الرئيسي والآخر يوم الاثنين المقبل، وهو ما يُطلق عليه مهرجان الطازج ويختص بعدد من المنتجات الغذائية الطازجة.

عروض العثيم بدءًا من الخميس 22 أغسطس

تتميز أسواق العثيم بعروضها فيما يتعلق بالدجاج واللحوم فهناك أرجل ونقانق دجاج الوطنية المتبلة، وطبق صدور فيليه وزن 450 جرام وبسعر 15.50 ريال سعودي، ولحوم عجول بلدي بالعظم وبدون وكذلك لحم خرفان رفيدي وسواكني كاملة وبأسعار متميزة وتناسب الجميع، وكانت كذلك التمور حاضرة حيث شملت العروض تمر منيفي وسكري وبرحي والخوخ العلبة والبطاطس وغيرها من الخضروات والفواكه.

أيضًا لم تنسى عروض العثيم منتجات الألبان والتي تشهد إقبالاً كبيرًا على الشراء نظرًا لقيمتها الغذائية ولحاجة كل أسرة لها، فتواجد الجبن الدمياطي والرومي المصري وجبن مارسين فيتا البيضاء التركية، وكما هو الحال في كل العروض الأخيرة تتواجد المكسرات مثل عين الجمل بمفرده والمشكلة والكاجو، هذا كله جزء صغير من المنتجات الكثيرة التي تشملها العروض ومن الخصومات الرائعة، التي حقًا تجعلك تقوم بالتوفير أكثر والتي يمكن متابعتها من الملفين المرفقين.