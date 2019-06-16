عروض العثيم ليوم الاثنين 17 يونيو في مهرجان الطازج والـ 2 كيلو بسعر الواحد

تطرح عروض العثيم يوم الاثنين 17 يونيو الموافق 14 شوال لعام 1440 هجرية مجموعة من التخفيضات على عدد من المنتجات الغذائية، وتحت شعار سعر الـ 2 كيلو جرام بنفس قيمة الكيلو الواحد، مع استمرار مبادرة دعم الخبز لعدد من الفئات والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والمطلقات ومنتسبي الضمان الاجتماعي، كذلك مبادرة وهي قسيمة تسوق من أسواق العثيم لها العديد من المميزات.

عروض العثيم في مهرجان الطازج

تشمل العروض للمنتجات الطازجة هذا الأسبوع والتي تسري لمدة يوم واحد فقط، لحوم حاشي بالعظم ولحوم عجول بلدي بدون عظم، أما فيما يتعلق بالفواكه فكانت حاضرة وبشكل مكثف حيث تضمنت الخصومات خوخ وكمثرى وموز ومشمش وتفاح ومانجو وكيوي ورمان سكري وجريب فروت، كذلك الخضروات الطازجة من ضمن عروض اليوم ومنها الطماطم والبطاطس والجزر والليمون، ولم تغفل عروض العثيم منتجات الألبان حيث كانت الجبنة المصرية حاضرة وأيضًا ولبنة التركية، كانت هناك منتجات أخرى طرحتها أسواق العثيم مثل الكرواسون والشيكولاتة والكيك والفول السوداني والحلاوة الطحينية والزيتون والسميد الخشن.

ويتضح من الصورتين التاليتين كامل عروض مهرجان الطازج في مختلف فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية